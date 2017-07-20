Железнодорожный переезд в Кутулике закроют для проезда машин 21 июля

Железнодорожный переезд в посёлке Кутулик Аларского района будет (5022 км) закроют для движения автотранспорта 21 июля 2017 года с полуночи до 6.00 утра по местному времени. Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, это связано с модернизацией железнодорожной инфраструктуры. Для легкового транспорта предусмотрен альтернативный путь проезда - подмостовой проезд в 2 км от закрываемого переезда. Большегрузные автомобили смогут проехать через посёлок Забитуй (со стороны карьера).

ВСЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.