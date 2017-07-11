Железнодорожный переезд в Черемхово закроют для проезда машин 13 июля

Железнодорожный переезд в районе дома №79 по ул. Бердниковой в Черемхово закроют для проезда автомобилей 13 июля 2017 года с 9.00 до 18.00 по местному времени. Как сообщает 11 июля пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Объезд для автотранспорта будет открыт через западный железнодорожный переезд, расположенный на 5053 км участка Черемхово – Забитуй. ВСЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото из архива "Байкал Инфо".