Железнодорожный переезд в Черемхово закроют для проезда машин 13 июля

Источник: Байкал Инфо
11/07/2017 - 16:52

Железнодорожный переезд в районе дома №79 по ул. Бердниковой в Черемхово закроют для проезда автомобилей 13 июля 2017 года с 9.00 до 18.00 по местному времени. Как сообщает 11 июля пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Объезд для автотранспорта будет открыт через западный железнодорожный  переезд, расположенный  на 5053 км участка Черемхово – Забитуй. ВСЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Транспорт, Черемхово
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