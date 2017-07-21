Железнодорожный переезд ст. Китой – Комбинатская закроют для машин до 24 июля

Для проведения работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры 21 июля с 09:00 до 24 июля 2017 года 13:00 местного времени железнодорожный переезд на 5142 км ст. Китой – Комбинатская будет закрыт. Объехать можно будет по автомобильной дороге №5, сообщает пресс-служба ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.