Железнодорожный переезд на участке Касьяновка – Ново-Храмцово ВСЖД закроют 17 июля

Источник: Байкал Инфо
14/07/2017 - 17:33

Железнодорожный переезд на 4 км участка Касьяновка – Ново-Храмцово (Кирзавод) Восточно-Сибирской железной дороги будет закрыт для движения автотранспорта 17 июля 2017 года с 8.00 до 17.00 по местному времени. Как сообщает 14 июля пресс-служба ВСЖД, это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. ВСЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Транспорт
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