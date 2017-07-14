Железнодорожный переезд на участке Касьяновка – Ново-Храмцово ВСЖД закроют 17 июля

Железнодорожный переезд на 4 км участка Касьяновка – Ново-Храмцово (Кирзавод) Восточно-Сибирской железной дороги будет закрыт для движения автотранспорта 17 июля 2017 года с 8.00 до 17.00 по местному времени. Как сообщает 14 июля пресс-служба ВСЖД, это связано с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. ВСЖД просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.

Фото из архива "Байкал Инфо".