Железнодорожный переезд на станции Китой-Комбинатская закроют 30 августа

Железнодорожный переезд на станции Китой-Комбинатская в Ангарском городском округе будет закрыт на Восточно-Сибирской железной дороге (5142 км) 30 августа 2017 года с 10.00 до 15.00 по местному времени в связи с асфальтированием автомобильной дороги. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, объезд для автотранспорта будет возможен через автомобильную дорогу № 5.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.