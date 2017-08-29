Железнодорожный переезд на станции Китой-Комбинатская закроют 30 августа

Источник: Байкал Инфо
29/08/2017 - 16:33

Железнодорожный переезд на станции Китой-Комбинатская в Ангарском городском округе будет закрыт на Восточно-Сибирской железной дороге (5142 км) 30 августа 2017 года с 10.00 до 15.00 по местному времени в связи с асфальтированием автомобильной дороги. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, объезд для автотранспорта  будет возможен  через автомобильную дорогу № 5.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным  работам и учитывать эти обстоятельства при планировании поездок.

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Ангарский городской округ, Транспорт
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