Железнодорожные вокзалы Иркутска, Ангарска и Улан-Удэ реконструируют в 2017 году

На ВСЖД в 2017 году реконструируют вокзалы Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ и Ангарск. Как 4 апреля сообщила пресс-служба магистрали, также будет проведен капитальный ремонт комнат отдыха на вокзале Слюдянка, открытие комнат отдыха эконом-класса на вокзалах Тулун, Падунские пороги, Иркутск-Сортировочный. Во всех вокзалах региональной дирекции металлические сидения будут заменены на более современные с индивидуальными подлокотниками и мягкой спинкой и сидениями. На эти цели Восточно-Сибирская региональная дирекция железнодорожных вокзалов направит около 350 млн рублей.

«В прошлом году за счет средств инвестиционной программы эта работа уже была проведена на 11 вокзалах, – отметил начальник Восточно-Сибирской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дмитрий Сокольников. – В 2017 году сидения будут заменены на вокзалах станций Слюдянка, Тайшет, Зима, Залари и Тулун". Обновление вокзалов будет проводиться и по другим направлениям. Запланирована замена телевизионной техники на станциях Наушки, Слюдянка, Тулун, Ангарск и Нижнеудинск. Беспроводной доступ в Интернет, которым уже обеспечена половина вокзалов региональной дирекции, в текущем году появится на станциях Таксимо, Новая Чара и Наушки.

Фото из архива "Байкал Инфо".