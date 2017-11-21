Железнодорожные переезды внепланово обследуют на ВСЖД

Внеплановые проверки железнодорожных переездов проводит в Иркутском регионе Восточно-Сибирской железной дороги специально созданная комиссия под председательством заместителя начальника дороги Николая Бузько. Как сообщает 21 ноября 2017 года пресс-служба ВСЖД, на минувшей неделе прошли обследования переездов на 5049 км участка Забитуй - Черемхово, в Смоленщине и Баклашах. Комиссия оценивала качество автодороги на пересечении с железнодорожными путями, исправность сигнализации на переездах, качество настилов и наличие предупреждающих знаков.

В процессе проверки участники комиссии обсудили вопрос загруженности регулируемых переездов в районе о.п. Смоленщина и Баклаши в связи с ростом грузопотока по Транссибу. Переезды расположены вблизи крупных населенных пунктов и пользуются большой популярностью. Во внеплановых проверках участвуют сотрудники ГИБДД и представители администрации районов и муниципальных образований.