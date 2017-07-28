Жаркая погода ждёт Иркутскую область в последние выходные июля

Источник: Байкал Инфо
28/07/2017 - 16:30

В Иркутской области 29 июля 2017 года ожидается переменная облачность, местами ночью небольшие дожди, днём небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, при грозах порывы 11-16 м/с,  температура ночью +12,+17, в пониженных формах рельефа +6,+11, днём +29,+34, при увеличении облачности +20,+25 градусов. Об этом сообщает Иркутскгидромет

А 30 июля прогнозируется переменная облачность, местами, днём на большей части западных и южных районов небольшие и умеренные  дожди, грозы, в западных и северо-западных районах и ливневые дожди, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, температура ночью +13,+18, в пониженных формах рельефа +7,+12, днём +23,+28, в западных и северо-западных районах при увеличении облачности +17,+22, в северных и верхнеленских районах при малооблачной погоде +28,+33 градусов.

Метки: Жизнь, Иркутская область, Иркутскгидромет, Погода
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