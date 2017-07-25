Жара вернётся в Иркутск 26 июля

В Иркутске 26 июля 2017 года прогнозируют переменную облачность без осадков с утренним туманом. Как сообщает Иркутскгидромет, ночью температура в городе составит +11,+13 градусов, а днём поднимется до +26,+28. Ветер будет дуть юго-восточный ночью с силой в 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с. В Иркутской области 26 июля ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении возможен туман. Ветер подует юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, при грозах северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +11,+16 градусов, в пониженных формах рельефа +3,+8 градусов, днём +26,+31 градусов, при облачной погоде +19,+24 градусов.

Фото из архива "Байкал Инфо".