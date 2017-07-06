Зефир для похудения варят технологи ИрНИТУ

Источник: Байкал Инфо
06/07/2017 - 14:57

Рецептуру функционального зефира с полезными добавками разрабатывают доцент кафедры органической химии и технологии продуктов питания ИрНИТУ Ольга Куприна и магистрант Светлана Барсукова. Как сообщает 6 июля 2017 года пресс-служба вуза, они предлагают смешивать яблочное пюре, пробиотик «А» и пребиотик - арабиногалактан из сибирской лиственницы. Целебный десерт с такими добавками будет поддерживать микрофлору в кишечнике и способствовать снижению веса.

Технологи ИрНИТУ подобрали базовую основу для разработки рецептур функционального зефира на основе про- и пребиотиков, провели пробные варки и определили  технологические условия производства на основе местных видов сырья.

Разработчики рецепта отмечают, что в России много кондитерских предприятий, выпускающих зефир. Ассортимент в основном представлен продукцией на основе пектина с различными ароматами, а также глазированным шоколадом и введением начинок. Только одна компания, расположенная в Санкт-Петербурге, выпускает зефир диетический, ванильный, глазированный и зефир ванильный с сахарозаменителем стевией.

«В последнее время на рынке России проявляется интерес к продуктам из местного сырья и к продуктам лечебно-профилактического действия. Это связано с тем, что люди стали более подвержены стрессам и различным заболеваниям, понижается иммунитет, настроение и работоспособность, -  отметила С.  Барсукова. - Решить многие проблемы поможет правильное питание. Для этого производителям рекомендуется применение в производстве продуктов экологически чистого местного сырья, с добавлением в качестве функциональных добавок пробиотика А и пребиотика арабиногалактана». По ее словам, пробиотики хорошо себя проявили в ряде различных стран (Япония, Монголия, Китай). Доказательством этого может служить зафиксированное повышение количества долгожителей.

Фото пресс-службы ИрНИТУ.

Метки: Жизнь, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Наука, Иркутск
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