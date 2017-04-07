Заявки на выдачу электронных социальных проездных принимают в Иркутске

В Иркутске начали выдавать электронные социальные проездные билеты. Об этом 7 апреля 2017 года сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Елену Федорову. Она напомнила, что в городе открыто восемь пунктов приёма заявлений (23 окна) на выдачу таких проездных. Там, где собирается больше всего желающих подать заявление, дежурят муниципальные автобусы, которые перевозят льготников в пункты с низкой загруженностью.

Елена Федорова рассказала. что в Иркутске уже изготовлено почти 2,5 тыс. электронных социальных проездных. На их оформление принято около 6 тыс. заявлений. Напомним, электронный проездной билет для льготников будет введен в муниципальном транспорте Иркутска с 1 мая, отрывные талоны будут недействительны.

Заявления на выдачу электронных проездных принимают по следующим адресам:

- Северное управление жилищно-коммунальными системами (ул. Розы Люксембург, 184), с 8:00 до 17:00., обед с 12:00 до 13:00;

- комитет по управлению Ленинским округом администрации г. Иркутска (ул. Маршала Говорова, 3), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;

- комитет по управлению Правобережным округом администрации г. Иркутска (ул. Марата, 14), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;

- комитет по управлению Октябрьским округом администрации г. Иркутска (ул. Декабрьских Событий, 27), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;

- комитет по управлению Свердловским округом администрации г. Иркутска (ул. Терешковой, 24), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;

- Иркутская процессинговая компания (ул. 2-я Железнодорожная, 72), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;

- Иркутская процессинговая компания (ул. Лыткина, 31), с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00;

- Сервисно-регистрационный центр (ул. Трилиссера, 52), вторник и четверг – с 8:00 до 18:00, обед – с 11:00 до 15:00; ср – с 8:00 до 10:00, суббота – с 8:00 до 12:00.

Заявителям при себе необходимо иметь: паспорт, СНИЛС, документ, подтверждающий право на льготы и распоряжение (решение) о назначении единого социального проездного билета, выданное территориальным подразделением (управлением) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Телефоны для справок: 8 (3952) 956-110, 8 (3952) 504-876, 8 (3952) 520-059.

Фото из архива "Байкал Инфо".