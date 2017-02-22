Заявки на предоставление субсидий принимают в минсельхозе Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
22/02/2017 - 10:35

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области принимают заявления и документы на предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов. Как сообщает 21 февраля 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, субсидии сельхозтоваропроизводителям предоставляют при отсутствии задолженности по налогам и сборам по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Кроме того, в ведомство нужно представить отчёт о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий год.

Документы можно направлять через отделы сельского хозяйства районов, а также обратившись лично в министерство сельского хозяйства Иркутской области.

«Для оперативного получения информации по подготовке документов, сроках заключения соглашений каждый сельхозтоваропроизводитель может также заполнить заявление на оповещение через смс-сообщения от министерства сельского хозяйства Иркутской области», – отметила заместитель министра сельского хозяйства области Наталья Жилкина.

Напомним, в 2016 году между министерством сельского хозяйства региона и сельхозтоваропроизводителями было заключено более 2,5 тыс. соглашений о представлении субсидий.

Фото из архива "Байкал Инфо".

Метки: Общество, Иркутская область, Министерство сельского хозяйства Иркутской области, Сельское хозяйство
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