Завершён капремонт Илимского моста

Источник: Байкал Инфо
26/10/2017 - 17:44

В Нижнеилимском районе 25 октября 2017 года был впервые капитально отремонтирован один из уникальных строительных, инженерных объектов – мост через реку Илим. Как сообщает пресс-служба района, ремонт моста начался 30 мая прошлого года, стоимость работа – 232 млн рублей. 

Мост ремонтировался поэтапно. Сначала произведена регулировка опорных частей (за 39 лет эксплуатации они сильно накренились), полностью заменена проезжая часть, установлены ограждения удерживающей способности, сбоку моста монтирована светодиодная судоходная сигнализация, освещение. В ближайшем будущем, согласно новым правилам, на мосту поставят видеокамеры, организуют пост охраны.

Мост был построен в 1978 году, его протяжённость – 494 метра. Инженерная уникальность объекта в том, что строился он до затопления, Илим в те годы был небольшой рекою, поэтому опоры были возведены высотою в 40 метров с усилением, и только после произошло затопление, Илим разлился. «Это надо было так всё рассчитать в те годы, просто уникальный объект, один из самых сложных и протяжённых на федеральной трассе Иркутской области. После затопления, вода скрыла опоры, поэтому в нашем веке возникли трудности в укреплении, особенно 6 и 7 опоры, - наперебой комментировали ход строительства мостовики. – Мост получился красивый, на объекте использовались все последние достижения мостостроительства». 

Метки: Экономика, Дороги, Нижнеилимский район
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