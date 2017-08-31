Завершены съёмки фильма о святителе Иннокентии

Иркутский областной кинофонд завершил съёмки фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Имя славное и почтённое. Возвращение домой». Ведётся монтаж, цветокоррекция и озвучивание ленты, сообщает 31 августа 2017 года пресс-служба регионального правительства.

Фильм рассказывает о служении подвижника идее веры. Жанр фильма можно определить как фильм-паломничество по местам службы святителя. Изобразительное решение фильма – взгляд сверху на места, где жил и служил миссионер. Как отмечают участники съёмочного процесса, это не просто биографическая картина, повествующая о пути от дьякона до митрополита. В кадре – живые люди – служители церкви, художники, ученики православной школы. Через общение с ними и происходит знакомство со святителем.

Режиссёром фильма стала Мария Кельчевская. К съёмкам привлекался кинооператор-документалист, лауреат государственной премии России Юрий Ермолин. В фильме звучит музыка лауреата государственной премии СССР Владимира Дашкевича и известного иркутского композитора Владимира Соколова.

Съёмки начались в 2015 году и проходили на родине святителя – в селе Анга, в Иркутске, Ангарске, Качуге, Бодайбо, Москве, Сергиевом Посаде, Санкт-Петербурге, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, в Республике Бурятия. Завершающим этапом стала работа на Аляске, откуда съёмочная группа вернулась в первой половине августа этого года. Кроме того, в 2016 году в рамках сотрудничества с экспедицией «Байкал – Аляска» проведены съёмки на реке Лена, в Якутске и Ленске.

Картина будет выпущена к 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации. Премьерные показы запланированы на 7, 8 и 9 сентября 2017 года в иркутском Доме кино.

Проект реализуется по благословлению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима (Лазебного). Производство фильма проходит при поддержке правительства и министерства культуры и архивов Иркутской области. Работа над фильмом завершается на средства гранта президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в сфере культуры и искусства.