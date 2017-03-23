Завершено интернет-голосование по социальной программе «Территория РУСАЛа»

Завершен первый этап голосования за проекты, поданные на конкурс социальной программы «Территория РУСАЛа». Об этом 23 марта 2017 года сообщает пресс-служба ОК РУСАЛ. В открытом интернет-голосовании для грантового конкурса компании приняли участие более 60 тыс. человек.

«По сравнению с прошлым годом количество жителей, которые решили поддержать наиболее интересные и актуальные инициативы в своих городах, выросло почти в три раза – тогда участниками голосования были 23 тыс. человек, – отметила исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова. - Для нас этот этап экспертизы является очень важным, поскольку позволяет не только привлечь жителей к выбору лучших проектов, но и оценить реальные потребности в сфере развития городских пространств».

Открытое голосование, наряду с общественными защитами и очными и заочными экспертными советами, является одним из этапов оценки проектных заявок. Его результаты будут учтены при подведении итогов конкурса.

В 2017 году в конкурсе принимает участие 421 проект, из них 179 направлены на создание новых общественных и культурных пространств, 73 – на проведение локальных улучшений микрорайона, дома или двора и 169 – на организацию культурных городских мероприятий нового формата.

Проекты-победители станут известны не ранее 17 апреля 2017 года. На реализацию каждого из них компания РУСАЛ направит от 50 тыс. до 5 млн рублей.

Справка. «Территория РУСАЛа» – программа социально-экономического развития территорий, которая предполагает комплексный стратегический подход к реализации лучших проектов инфраструктурных изменений как всего города, так и конкретного микрорайона, дома или двора. Программа призвана сделать жизнь людей максимально комфортной и интересной благодаря появлению новых общественных и культурных пространств, модернизации объектов социальной инфраструктуры и проведению культурных, развивающих и спортивных мероприятий.

В географию программы входят: Абакан, Ачинск и Ачинский район Красноярского края, Боготол, Братск, пгт Белогорск Тисульского района Кемеровской области, Волгоград, Каменск-Уральский, Кандалакша, Краснотурьинск, Красноярск, Назарово и Назаровский район Красноярского края, пос. Надвоицы, пос. Новосемейкино Красноярского района Самарской области, Новокузнецк, пос. Таежный Богучанского района Красноярского края, Тайшет, пос. Тюхтет Тюхтетского района Красноярского края, Саяногорск, Североуральск и Шелехов.

В 2012 году «Территория РУСАЛа» стала победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» как лучшая программа, способствующая развитию местных сообществ и улучшению социального климата в регионах присутствия компании. В 2014 году «Территория РУСАЛа» заняла первое место как лучший проект взаимодействия организаций в области работы с детьми и молодежью в I Всероссийском конкурсе лучших практик работодателей по работе с детьми, молодежью и кадровым резервом «Создавая будущее».

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте www.fcsp.ru.