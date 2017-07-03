Заведующую детсадом в Аларском районе оштрафовали за мошенничество

Источник: Байкал Инфо
03/07/2017 - 16:37

Наказание в виде штрафа назначил Аларский районный суд женщине, которая, являясь заведующей дошкольного образовательного учреждения, с октября 2014 года по июнь 2016 года вносила ложные сведения в табеля учета рабочего времени. Осужденная отразила в них сведения о том, что якобы преподавала бурятский язык, в то время как в действительности учебные мероприятия не проводились. В результате заведующей было начислено более 60 тыс. рублей заработной платы.

Прокуратурой в интересах администрации Аларского района предъявила исковое заявление о возмещении ущерба. С учетом личности подсудимой, смягчающих обстоятельств, приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Образование, Аларский район
Также в рубриках: 
В детсаду Аларского района хранили просроченное мясо
В Аларском районе работники сельхозпредприятия несколько месяцев не получали зарплату
Убивший своего сына житель Аларского района признан невменяемым и отправлен на лечение
В Аларском районе мужчина за поджог леса на 500 тыс. рублей отработает 200 часов
Житель Аларского района во время пьяной ссоры зарезал отца
Исключить из фида:  0
Загрузка...