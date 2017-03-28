Застрявшую на льду Байкала косулю спасли сотрудники «Заповедного Прибайкалья»

Источник: Байкал Инфо
28/03/2017 - 15:58

Операцию по спасению молодой косули со льда Байкала провели утром 25 марта 2017 года сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Как сообщает 28 марта пресс-служба учреждения, госинспекторы заметили животное на льду озера примерно в 800 м – 1 км от берега, когда в ходе рейда ехали между мысами Нижние и Средние Хомуты. Вероятно, молодую самку примерно годовалого возраста выгнали из леса волки. Самостоятельно вернуться на берег по скользкому льду косуля уже не могла.

«Мы ехали вдоль берега и увидели какое-то пятно на льду. Сначала подумали, что это нерпа, но потом разглядели внимательнее – нет, косуля. Она лежала на льду и не могла встать, тогда мы решили помочь», - рассказывают госинспекторы. Сотрудники опергруппы «Заповедного Прибайкалья» проехали на машине, сколько было возможно, а затем пошли к животному пешком. Животное пронесли до машины через трещины, а затем перевезли на берег и отпустили.

Косуля устала, у нее затекли ноги от долгого лежания на льду, но она не пострадала и, пробежав немного по твердой земле, почувствовала себя увереннее и быстро скрылась в лесах Прибайкальского национального парка.

Фото и видео пресс-службы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Метки: Общество, Безопасность, Животные, Заповедное Прибайкалье, Иркутская область, Байкал, Природа
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