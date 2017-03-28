Застрявшую на льду Байкала косулю спасли сотрудники «Заповедного Прибайкалья»
Операцию по спасению молодой косули со льда Байкала провели утром 25 марта 2017 года сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Как сообщает 28 марта пресс-служба учреждения, госинспекторы заметили животное на льду озера примерно в 800 м – 1 км от берега, когда в ходе рейда ехали между мысами Нижние и Средние Хомуты. Вероятно, молодую самку примерно годовалого возраста выгнали из леса волки. Самостоятельно вернуться на берег по скользкому льду косуля уже не могла.
«Мы ехали вдоль берега и увидели какое-то пятно на льду. Сначала подумали, что это нерпа, но потом разглядели внимательнее – нет, косуля. Она лежала на льду и не могла встать, тогда мы решили помочь», - рассказывают госинспекторы. Сотрудники опергруппы «Заповедного Прибайкалья» проехали на машине, сколько было возможно, а затем пошли к животному пешком. Животное пронесли до машины через трещины, а затем перевезли на берег и отпустили.
Косуля устала, у нее затекли ноги от долгого лежания на льду, но она не пострадала и, пробежав немного по твердой земле, почувствовала себя увереннее и быстро скрылась в лесах Прибайкальского национального парка.
Фото и видео пресс-службы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".