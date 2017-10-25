Защищать мыс Бурхан на Ольхоне призывает власти Иркутской области прокуратура

На мысе Бурхан на байкальском острове Ольхон из-за неконтролируемого потока туристов происходят необратимые геоморфологические изменения: образуются овраги, карьеры, эрозионные промоины, прогнозируется обрушение скальных пород. Об этом 25 октября 2017 года сообщает Западно-Байкальская межрайонная прокуратура. Она направила административное исковое заявление, требуя обязать министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области поставить на государственный кадастровый учёт границы особо охраняемой природной территории. Прокуратура требует региональные и местные власти устранить нарушения.

К нарушениям прокуратура относит катание туристов на судах, неконтролируемое восхождение на скалы, особенно на скалу Шаманка, сотен людей за день, высадку общественными организациями саженцев деревьев, нетипичных для данной природной территории.

Как сообщает прокуратура, расположенная на мысе скала Шаманка имеет наибольшее значение как эстетический, сакральный и археологический объект: на перешейке моста найдена стоянка древнего человека, больше десятка захоронений, относящихся к эпохам неолита и бронзового века. Территория памятника отнесена к ключевым орнитологическим территориям международного значения. Но местные и региональные власти до сих пор не приняли меры к обеспечению режима особой охраны.