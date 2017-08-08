Зарплату получили работники компании сферы ЖКХ в Усолье-Сибирском с помощью приставов

Свыше 2 млн рублей задолженности по зарплате взыскали судебные приставы Усолье-Сибирское с предприятия, основным видом деятельности которого является сбор и обработка сточных вод. Об этом 8 августа 2017 года сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. Суд в пользу 38 работников выиграл прокурор Усолья-Сибирского и Усольского района, но руководитель фирмы не торопился исполнить решение суда.

Приставы арестовали расчётный счёт предприятия. Директора организации предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или судебного акта). Благодаря данным действиям судебных приставов, работникам, не получавшим вознаграждение за свой труд в течение трёх месяцев, выплатили зарплату. Сейчас приставы взыскивают с безответственного работодателя исполнительский сбор в размере около 400 тыс. рублей.

Отметим, за 6 месяцев 2017 года количество исполнительных производств о взыскании зарплаты, находящихся на исполнении в УФССП России по Иркутской области, снизилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 тыс. 967 исполнительных производств на общую сумму 266 млн 185 тыс. рублей. Год назад сумма, подлежащая взысканию, составляла 344 млн 983 тыс. рублей.