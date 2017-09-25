Зарплата бюджетников Иркутской области вырастет с 1 января 2018 года

Источник: Байкал Инфо
25/09/2017 - 09:10

Низкооплачиваемые работники бюджетной сферы, которых в Иркутской области 25,6 тыс. человек, с 2018 году получат прибавку к зарплате. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко 22 сентября 2017 года во время прямой линии с населением региона, отвечая на вопрос жительницы Ангарска, которая пожаловалась на маленькую зарплату воспитателей детсадов. По словам губернатор, увеличение жалованья ждёт тех бюджетников (в основном это технический персонал), которые не попали в майские указы президента России. В проект бюджета Иркутской области на будущий год закладывается сумма на эти нужды.

Что касается увеличения зарплаты бюджетникам по указам президента, то Иркутская область планирует выполнить эту задачу уже с 1 января 2018 года, на год раньше, чем предполагалось.  

Метки: Экономика, Иркутская область, Левченко Сергей, Зарплата
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