Запрет на въезд грузовиков на ГЭС в Иркутске не повлияет на движение автобусов и троллейбусов

Запрет на въезд грузовых автомобилей на ГЭС в Иркутске не повлияет на работу существующих маршрутов городского пассажирского транспорта. Об этом 12 января 2017 года сообщает пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго». Напомним, до 31 января с обеих сторон плотины ГЭС будут установлены дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Такое решение для обеспечения необходимых мер безопасности приняла Антитеррористической комиссией Иркутской области на основании федерального закона «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

Согласно правилам по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, которые утверждены постановлением правительства РФ № 458 от 5 мая 2012 года, «сквозной проезд автомобильного грузового и общественного транспорта грузоподъемностью более 3,5 тонн по плотине (дамбе) гидротехнического сооружения должен быть исключен». Это требование обязательно для всех гидротехнических сооружений страны.

Аналогичная ситуация с автодорогой и железнодорожным проездом на плотине ГЭС в Братске находится в стадии дополнительного рассмотрения, т.к. альтернативного проезда по этому участку в Братске сейчас нет.