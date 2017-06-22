«Заповедное Прибайкалье» поставит пункты на самых популярных маршрутах на Байкале

В 2017 году предполагается начать строительство информационных пунктов на самых популярных маршрутах Прибайкальского национального парка: Тёмная Падь – Старая Ангасолка, Листвянка – Большие Коты и Хужир – мыс Хобой на острове Ольхон. Как сообщили 22 июня «Байкал Инфо» в ФГУП «Заповедное Прибайкалье», предполагается, что построят небольшие домики, в которых сотрудники ведомства будут проверять у туристов наличие разрешения на посещение Прибайкальского национального парка, предоставлять информацию об охраняемой территории.

На маршруте Тёмная Падь – Старая Ангасолка информационный пункт предполагается поставить у начала тропы, ведущей от железной дороги вниз до Байкала. На маршруте Листвянка – Большие Коты – на границе первого посёлка и Большой Байкальской тропы. На Ольхоне – около шлагбаума, перекрывающего въезд в северную часть острова.

Ещё один разработанный проект – строительство и обустройство визит-центра в Тажеранских степях в Ольхонском районе. Точное место ещё не выбрано, предварительно предполагается поставить его по дороге от Еланцов до МТР около солёных озер. Сроки строительства визит-центра неизвестны, как и экологической тропы на мысе Хобой. Там по-прежнему планируется для сохранения растительности создать кольцевую тропу по периметру мыса, на котором в сезон ежедневно привозят около 100 машин с туристами.

Кроме того, устанавливаются наблюдательные вышки в Байкало-Ленском заповеднике, которые позволят туристам наблюдать за животными в дикой природе без вмешательства в привычный уклад их жизни.

По данным руководителя «Заповедного Прибайкалья» Михаила Яблокова, поток посетителей в Прибайкальском национальном парке и Байкало-Ленском заповеднике колоссальный – около 2 млн человек ежегодно. «Такое количество людей наносит огромный урон экосистеме», – подчеркнул он, добавив, что в охране нуждается не только природа, но и историко-культурное наследие. Например, остро стоит вопрос сохранения наскальных рисунков бронзового и раннего каменных веков на утёсе Саган-Заба на берегу Байкала в Ольхонском районе.

Фото из архива "Байкал Инфо".