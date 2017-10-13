Заняться профилактикой ВИЧ предлагают НКО Иркутской области

Аукцион для социально ориентированных некоммерческих организаций и социальных предпринимателей объявил Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Центр СПИД). Как сообщает 13 октября 2017 года пресс-служба центра, торги, запланированные на 30 октября, определят поставщика услуг по организации профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых и уязвимых групп населения. Победитель аукциона должен будет организовать группы поддержки для живущих с ВИЧ беременных и/или детей и провести индивидуальные и групповые консультации с тестированием в местах пребывания людей, подверженных высокому риску заражения ВИЧ. Стартовая цена аукциона – около 1,1 млн рублей.

Среди мест, куда победитель аукциона должен будет прийти с профилактикой, в техническом задании к госзакупке упоминаются изоляторы временного содержания и спецприёмники, наркологические отделения больниц и реабилитационные центры, сауны и интим-салоны, гей-клубы, места лишения свободы и учебные учреждения для подростков и молодёжи.

«Мы постоянно расширяем и углубляем спектр профилактической деятельности, - объясняет главный врач Центра СПИД, главный специалист Минздрава РФ по вопросам ВИЧ-инфекции по СФО Юлия Плотникова. – Всеобщее массовое информирование и просвещение уже дало свои первые результаты в Иркутске. Это территория с самой сложной эпидемической обстановкой, где за последние 20 лет выявлено более 35% всех больных ВИЧ-инфекцией из Прибайкалья. Тем не менее, в 2015 и 2016 годах заболеваемость в городе снижалась, а в 2017 году Иркутск впервые выбыл из перечня территорий, превышающих среднеобластные показатели по числу новых диагнозов. Рост охвата тестированием на ВИЧ в регионе существенно опережает рост заболеваемости. Однако для дальнейшего продолжения стабилизации необходимо более тесное включение в профилактику лиц, относимых государственной Стратегией противодействия ВИЧ-инфекции к ключевым в отношении этой болезни группам».

Победитель аукциона в течение месяца должен проводить по два профилактических мероприятия в неделю минимум для четырёх групп риска и обязательно заниматься профилактикой среди подростков и молодёжи. Если в ходе экспресс-тестирования на ВИЧ у участника профилактической акции будет выявлен положительный результат, его необходимо будет сопроводить в Центр СПИД для дальнейшей постановки на диспансерный учёт, наблюдения у врачей и лечения.

Предоставляемые по итогам аукциона средства будут выделены из федерального и областного бюджета.

По мнению экспертов, взаимодействие с НКО и предоставляемое государством финансирование позволит выйти в наиболее закрытые слои населения, среди которых есть высокий риск распространения социально значимых заболеваний. Заказываемая государственной медицинской организацией масштабная профилактическая акция также ставит задачу социализации лиц, больных ВИЧ-инфекцией – в том числе уже выросшему в Прибайкалье поколению детей, рождённых с ВИЧ на рубеже 1990-2000-х годов.

Сейчас в Иркутской области проживает более 35 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. В условиях столь сильного распространения болезни врачи рекомендуют каждому сдать тест на ВИЧ. Сделать это можно бесплатно, а при желании анонимно в любой поликлинике по месту жительства либо в Центре СПИД. Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.

Адрес закупки в системе госзакупок: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/common-info.html?regNumber=0134200000117003233.