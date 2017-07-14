Закрытый из-за дождей аэропорт в Бодайбо могут открыть утром 15 июля

Источник: Байкал Инфо
14/07/2017 - 16:27

Взлетно-посадочную полосу аэропорта в Бодайбо размыло из-за дождя, который шёл пять дней. Об этом 14 июля 2017 года «Байкал Инфо» сообщила главный специалист по связям с общественностью администрации Бодайбо и Бодайбинского района Светлана Балаева. Как уточнили в аэропорту Бодайбо, сейчас он закрыт для прилётов и вылетов самолётов, утром 15 июля его могут открыть, если состояние взлетно-посадочной полосы будет соответствовать норме. 

  • Канина Виктория
Метки: Общество, Администрация Бодайбо и района, Транспорт, Бодайбо
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