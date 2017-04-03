Закрыта ледовая переправа на остров Ольхон

Источник: Байкал Инфо
03/04/2017 - 17:26

В Иркутской области с 31 марта 2017 года закрыта ледовая переправа на остров Ольхон в заливе Куркут на озере Байкал. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, из-за высоких дневных температур изменилась структура льда, и его безопасность уже не зависит от толщины, - утверждают инспекторы. На 3 апреля в регионе продолжают действовать 18 ледовых переправ в 11 районах.

На закрытых в области переправах выполнены работы для обеспечения требований безопасности: демонтированы дорожные знаки и информационные щиты, установлены знаки, запрещающие движение автомобильного транспорта по ледовой переправе, на съездах возведены снежные валы, препятствующие выезду на лед, проведено его чернение.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.

Метки: Безопасность, Происшествия, ГУ МЧС России по Иркутской области, Иркутская область, Байкал
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