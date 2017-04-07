Законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска внесли в ЗС

Законопроект, возвращающий прямые выборы мэра Иркутска, внесен в Законодательное собрание Иркутской области. Как 7 апреля 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, его подготовила группа депутатов, являющиеся представителями фракции КПРФ, Илья Сумароков, Ольга Носенко, Роман Габов, Сергей Бренюк, Андрей Левченко, Павел Сумароков, а также руководитель фракции «Гражданская платформа» Владимир Матиенко.

Законопроект предлагает внести изменения в статью 3 закона «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В частности, предлагается признать утратившей силу часть статьи, в которой говорится, что мэр Иркутска избирается представительным органом из своего состава на пять лет. Эта норма была принята большинством депутатов ЗС в декабре 2014 года, и в марте следующего года не население, а дума Иркутска избрала мэром города Дмитрия Бердникова, являвшегося председателем этого представительного органа местной власти.

В пояснительной записке к законопроекту группы депутатов говорится: «В настоящее время главы всех муниципальных образований Иркутской области избираются на муниципальных выборах за исключением мэра города Иркутска, который избирается представительным органом. Данные исключения введены в конце 2014 года, по своей сути носят политический характер и лишают избирателей крупнейшего города региона активного избирательного права, ограничивают право на участие в местном самоуправлении. Несмотря на то, что единственным источником власти в Российской Федерации является народ, фактически в городе Иркутске отсутствуют механизмы учета мнения народа при формировании исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления».

Напомним, на этой неделе губернатор Сергей Левченко заявил газете «КоммерсантЪ», что законопроект о возврате прямых выборов мэров в Иркутской области в ЗС будет вносить фракция КПРФ в течение ближайших дней. При этом глава региона высказал опасение, что закон не получит большинства голосов депутатов областного парламента. Поэтому он предложил выяснить волеизъявление граждан через референдум и совместить его проведение с днем выборов президента РФ, которые должны состояться в марте 2018 года. «Если пройдет референдум, то и явка во время выборов будет выше. Как показывают опросы, жители Иркутска и области выступали за возврат выборов мэра», – цитирует Сергея Левченко газета «КоммерсантЪ».

Фото с сайта правительства Иркутской области.