Законодательное собрание Иркутской области наградило лучших журналистов

В Иркутске определили победителей конкурса на лучшие концепции и журналистские материалы по освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации в 2016 году. Об этом 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба областного парламента. Открывая церемонию награждения, которая состоялась 28 марта, председатель Законодательного Собрания области Сергей Брилка отметил: «Ежедневно вы делаете большое дело, отражая в своих материалах текущее положение дел или глубоко анализируя ситуацию, но мы хотели бы, чтобы было больше правды, чтобы было больше объективного анализа. Не стесняйтесь критиковать, если этого заслуживаем, но и не стесняйтесь похвалить, когда это справедливо».

Лучшую концепцию среди областных СМИ подготовила газета «Аргументы и факты в Восточной Сибири», а лучший журналистский материал о депутатской работе – главный редактор газеты «СМ Номер один» Алексей Елизарьев. Среди районных СМИ лучшую концепцию представила ООО «Тулунское телевидение», а лучший материал – газета «Бирюсинская новь» (Тайшетский район). Победителем в номинации «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности Законодательного Собрания» среди областных СМИ стала журналист медиахолдинга «АС Байкал ТВ» Яна Романова, а среди районных – Виктория Галиулина из газеты «Вестник Усть-Илимского ЛПК». Лучший видеоматериал о депутатской работе среди областных СМИ подготовил журналист телекомпании «АИСТ» Александр Барановский, а лучший фотоматериал – Алексей Головщиков из газеты «Областная». В районных изданиях лучший видеоматериал оказался у Сергея Белкина из ООО «Усть-Илимская Телерадиокомпания, а лучший фотоматериал не был определен из-за отсутствия конкуренции.

Специальные призы за профессионализм, активную журналистскую позицию и оперативную работу получили: главный редактор газеты «Ленская правда» (Качугский район) Надежда Бизимова, фотокорреспондент информационного агентства «Альтаир» Яна Ушакова, редакция газеты «Моё село, край черемховский» (г.Черемхово), корреспондент газеты «Восточно-Сибирская правда» Анна Павлова, внештатный журналист информационного агентства «Иркутск онлайн» Галина Солонина, корреспондент информационного агентства «Иркутскмедиа» Виктор Лучкин, филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» ГТРК «Иркутск», редакция газеты «Байкальские вести», редакция газеты «Сельская новь», телекомпания «АИСТ» за организацию телепрограммы с участием депутатов Законодательного Собрания Иркутской области «Трибуна» и за многолетний вклад в развитие журналистики Владимиру Ходию, который больше 30 лет являлся собственным корреспондентом ведущего информационного агентства ТАСС (ИТАР-ТАСС) в Иркутской области.

Фото с сайта ЗС Иркутской области.