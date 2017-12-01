Заключен госконтракт на разработку проекта капремонта участка дороги на острове Ольхон

Проектно-сметная документация для капитального ремонта автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на участке с 153 по 159 км в Ольхонском районе будет разработана в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра строительства, дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину. По результатам аукциона 1 декабря 2017 года заключен государственный контракт с ООО «Горизонт». Начало производства работ - с даты заключения контракта, окончание - 1 декабря 2018 года. Стоимость разработки проектной документации автомобильной дороги составляет чуть более 3 млн рублей.

Разработчикам ПСД предстоит учесть, что на указанном участке должен быть выполнен капитальный ремонт, по итогам которого он должен соответствовать IV категории дороги. Общая протяженность отремонтированного участка составит 5,6 км, расчетная скорость движения по ней транспорта – 80 км/час, ширина земляного полотна – 10 м, ширина проезжей части – 6 м. На проектируемом участке предстоит уложить асфальтобетон с усовершенствованным покрытием.

Разработчику проекта необходимо будет разработать разделы, учитывающие особую экологическую зону расположения объекта: «Мероприятия по охране окружающей среды» и «Оценка воздействия на окружающую среду» в соответствие с действующим законодательством РФ.

«После получения положительного заключения экспертизы проекта уже в 2019 году мы сможем начать финансирование работ по капитальному ремонту. До 10 декабря определится подрядная организация по проектированию основного участка реконструкции с 125 по 155 км», - сказала Светлана Свиркина.

Напомним, вопрос строительства дороги на Ольхоне обсуждался на совещании под председательством президента РФ Владимира Путина, которое прошло в августе этого года в поселке Танхой. Оно было посвящено вопросам экологического развития Байкальской природной территории. По итогам совещания губернатор Сергей Левченко дал поручение региональному минстрою просчитать стоимость строительства дороги. Ее обустройство от паромной переправы до посёлка Хужир будет стоить более 2 млрд рублей.