Захватчиков земли вдоль Байкальского тракта осудили в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
07/09/2017 - 16:40

В Иркутске осудили двух человек за мошенничество с земельными участками в Иркутском районе. Как сообщает 7 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, руководитель одной из организаций, а также работающие у него геодезисты вместе с председателями садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на 15 и 62 км. Байкальского тракта, захватили земель в природоохранной зоне.

Злоумышленники готовили фиктивные документы, а также указывали заведомо ложные координаты  расположения участков, искусственно вводя их в территорию СНТ «Труд ветерана» и «Дорожник». В последующем мошенники легализовывали земельные наделы и реализовывали по рыночной стоимости. Как выяснилось, подобным мошенническим путем, гражданам было продано около 40 участков на сумму более 35 млн рублей.  

Согласно вердикту суда, организатору преступной схемы назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы и штраф в 1 млн рублей. Подельник осужденного получил 5 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей. Оба фигуранта дела взяты под стражу в зале суда.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Иркутский район
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