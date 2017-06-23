Загрязнения воздуха из-за пожаров в Усть-Илимске и Усть-Куте нет – Роспотребнадзор

В Усть-Илимске и Усть-Куте провели исследования атмосферного воздуха на продукты горения из-за лесных пожаров. Как сообщает 23 июня 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не установлено. Но ведомство подтверждает, что есть задымлённость в населённых пунктах в ряде территорий.

Роспотребнадзор рекомендует жителям в случае сильного задымления атмосферного воздуха не открывать окна, меньше находится на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки, использовать маски для защиты органов дыхания. Другие рекомендации: