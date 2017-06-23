Загрязнения воздуха из-за пожаров в Усть-Илимске и Усть-Куте нет – Роспотребнадзор
В Усть-Илимске и Усть-Куте провели исследования атмосферного воздуха на продукты горения из-за лесных пожаров. Как сообщает 23 июня 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не установлено. Но ведомство подтверждает, что есть задымлённость в населённых пунктах в ряде территорий.
Роспотребнадзор рекомендует жителям в случае сильного задымления атмосферного воздуха не открывать окна, меньше находится на открытом воздухе, ограничить физические нагрузки, использовать маски для защиты органов дыхания. Другие рекомендации:
- Если нет возможности укрыться от дыма, можно уменьшить его влияние на организм:
- старайтесь большую часть времени проводить в помещении и не открывайте окна и форточки, чаще проводить влажную уборку помещений
- не занимайтесь спортом на открытом воздухе
- не позволяйте детям играть на улице
- сократите время выгула домашних животных
- если задымленность сильная - использовать ватно-марлевую повязку (возможно, влажную)
- не пользуйтесь оконными вентиляторами, втягивающими воздух с улицы в дом, отключите эту функцию в кондиционере. Если из вентиляционных отверстий сильно тянет дым в дом, затяните их неплотной тканью (бязь, марля) и смачивайте ее водой с помощью пульверизатора
- находясь в автомобиле, закройте окна и установите кондиционер в режим рециркуляции воздуха.
- Дым наиболее опасен для людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания и сердечно - сосудистой системы. Им рекомендуется не выходить без особой нужды на улицу и оставаться в квартирах.
- Необходимо больше пить воды, кислородные коктейли, принимать поливитамины. Это общеукрепляющие средства, которые помогут держать организм в тонусе. В пищу следует употреблять больше овощей, черную смородину, морскую рыбу. Эти продукты являются природными антиоксидантами, которые защищают наши клетки от воздействия внешней среды.
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