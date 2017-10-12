Задержаны ангарчане, которые избили мужчину и оставили его умирать на берегу Китоя

В Ангарске полицейские задержали троих местных жителей в возрасте от 22 до 32 лет, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает 12 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 6 октября в пойме реки Китой было обнаружено тело 34-летнего ангарчанина, который, по заключению эксперта, погиб от переохлаждения, но прежде был избит. Оперативники выяснили, что накануне между мужчиной и его сожительницей возник конфликт, в разрешении которого приняли участие ещё три человека. Они привезли ангарчанина на берег Китоя, избили его и скрылись, оставив человека в беспомощном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.