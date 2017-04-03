Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в Иркутской области

В Саянске 31 марта 2017 года задержан 37-летний осужденный А. Щеблыкин, 29 марта совершивший побег из колонии-поселения в пос. Улькан Казачинско-Ленского района. Как сообщает 3 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области, осуждённый, покинув территорию колонии-поселения, добрался до Саянска автостопом. Причины его побега выясняют, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы). Максимальная санкция статьи – 4 года лишения свободы.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области.