Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в Иркутской области

Источник: Байкал Инфо
03/04/2017 - 10:33

В Саянске 31 марта 2017 года задержан 37-летний осужденный А. Щеблыкин, 29 марта совершивший побег из колонии-поселения в пос. Улькан Казачинско-Ленского района. Как сообщает 3 апреля пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области, осуждённый, покинув территорию колонии-поселения, добрался до Саянска автостопом. Причины его побега выясняют, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы). Максимальная санкция статьи – 4 года лишения свободы.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУФСИН России по Иркутской области, Иркутская область, Саянск
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