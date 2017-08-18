Зацветший пруд в Тулунском районе восстановят на средства гранта

Пруд в деревне Булюшкина Тулунского района восстановят на деньги гранта правительства Иркутской области. Как 18 августа 2017 года «Байкал Инфо» рассказала председатель молодежного парламента района Инна Гильдебрант, в июле она приняла участие в международном форуме «Байкал», где представила проект восстановления пруда. Из 98 проектных работ победу одержали 20, в том числе проект Инны Гильдебрант, который получил грант от регионального правительства в размере 100 тыс. рублей.

«Сейчас пруд находится в ужасном состоянии – он зацвёл, зарос, в нём сокращается популяция рыб, – рассказала председатель молодежного парламента. – На деньги гранта мы планируем оросить пруд специальным биологическим раствором, который безопасен для людей и рыб, но уничтожает бактерии, которые провоцируют цветение пруда». По словам Инны Гильдебрант, из ближайшего карьера к пруду привезут песок и благоустроят пляж для местных жителей, будет построена беседка и детская площадка, которую обнесут штакетником, чтобы кровы, которые приходят к пруду на водопой, не нанесли травм детям. «В пруду неплохая глубина, поэтому мы хотим установить вышку для ныряний», – отметила девушка.

К работам по благоустройству планируют приступить в мае 2018 года, а завершить в сентябре.