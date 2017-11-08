Заботу о сотрудниках подметил на БрАЗе Фонд социального страхования РФ

В Братске завершилась работа VIII партнерской площадки Фонда социального страхования РФ «Круг помощи. Качество услуг. Доступная среда», в рамках которой. представители фонда из Москвы и Иркутска побывали с экскурсией на Братском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ. Об этом 8 ноября 2017 года сообщает пресс-служба БрАЗа.

На БрАЗе гости побывали на основном производстве – в цехе электролиза и литейном отделении, увидели современную газоочистную установку, позволяющую улавливать до 98% выбросов фтористого водорода и твердых фторидов. Кроме того, делегации показали медицинский центр РУСАЛа и спортивный комплекс цеха №1.

Управляющий Иркутским региональным отделением ФСС РФ Яна Соболь отметила, что БрАЗ является образцовым, добросовестным плательщиком страховых взносов и всегда в срок выполняет свои социальные обязательства. Руководитель департамента стратегического развития ФСС РФ Павел Буров при встрече с управляющим директором алюминиевого завода заявил: «БрАЗ - это очень масштабное производство, где заметна огромная работа по развитию завода, огромный труд людей, направленный на внедрение новых здоровьесберегающих технологий, на заботу о сотрудниках».

Управляющий директор завода Евгений Зенкин рассказал представителям ФСС, что за последние годы на предприятии резко сократилось число несчастных случаев. - Для РУСАЛа забота о здоровье сотрудников, охрана труда - это приоритетные направления. Ежегодно на охрану труда, обеспечение средствами индивидуальной защиты и реализацию плановых мероприятий мы расходуем свыше 100 млн рублей, - сказал управляющий директор БрАЗа.

По итогам прошлого года БрАЗ был признан победителем конкурса среди предприятий Иркутской области на лучшую организацию работы в сфере охраны труда. На заводе действует трехступенчатая система контроля, которая позволяет своевременно выявлять и устранять опасные ситуации.

Фото пресс-службы ОК РУСАЛ.