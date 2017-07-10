Заблудившихся в лесу Братского района двух школьниц разыскали в течение часа

В Братском районе в течение часа разыскали заблудившихся в лесу школьниц. Как 8 июля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне вечером в дежурную часть полиции поступило телефонное сообщение от диспетчера службы «112» о том, что в районе поселке Тарма пропали две школьницы. Сотрудники полиции установили что, две подруги отдыхали в дачном поселке у знакомых, после чего отправились домой через лес и заблудились.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Были сформированы поисковые отряды, в которые вошли сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, а так же местные жители и волонтеры. В результате поисков через час девочки были обнаружены сотрудником уголовного розыска и инспектором ПДН и переданы родителям.

Со школьницами и их законными представителями инспекторы ПДН провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения правил личной безопасности и недопущении подобных случаев.

Фото из архива "Байкал Инфо".