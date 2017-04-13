Забайкальский вестерн «Тайник красных камней» покажут в Иркутске

Премьерный показ забайкальского вестерна «Тайник красных камней» в двух частях состоится 15 и 16 апреля 2017 года в Доме кино в Иркутске (ул. Мухиной, 2а). Как сообщает пресс-служба учреждения со ссылкой на режиссёра Валерия Булатова, для съёмок использовали более 25 локаций на территории трех государств, а в самой картине можно услышать бурятскую, тувинскую, казахскую, узбекскую, китайскую и индейскую речи. В фильмах прозвучит музыка шести групп, одним из композиторов выступил артист оркестра драмтеатра им. Н.П. Охлопкова в Иркутске Олег Запорожец.

Первая часть «Тайника красных камней» - фильм «Солнце бродяг». Он повествует о постапокапсисе в Гурании (современная территория Забайкальского края). В центре сюжета - трое героев: отставной военный по прозвищу Полковник, аферист Малгай и контрабандистка Саяна. Все они охотятся за загадочным тайником. Тайник также хотят найти спецслужбы Маньчжурских Эмиратов и кучка бандитов-басмачей. Конкуренты сталкиваются в смертельной схватке. Вторая часть - «Владыка Ара-Халха». Здесь действие происходит в селении мирных скотопасов, которое пытается захватить вооруженная группировка Габара ради большого ресурса пресной воды, находящейся на этой земле. Ей противостоит вождь кочевников Карабалта, контролирующий эту территорию. Обе истории пересекаются.

После показа первой части 15 апреля состоится творческая встреча со съёмочной группой киноленты: актерами, режиссёром, оператором. Они представят фильм, расскажут о его создании, пообщаются со зрителями.

Справка. Начало фильма 15 апреля в 18:00, 16 апреля – в 19:30

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