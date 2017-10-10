За звание «Национальное событие» борется фестиваль бетонных скульптур в Братске

Фестиваль бетонных скульптур в Братске получил диплом за II место в номинации «Лучшее событие в области популяризации событийного туризма» по итогам регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Напомним, спонсором фестиваля в Братске выступил Братский алюминиевый завод ОК РУСАЛ, сообщает пресс-служба компании.

В финал конкурса вышли 111 проектов из 17 регионов. Признанные лучшими проекты получили право на участие в общенациональном финале национальной премии Russian Event Awards, который пройдет в конце октября в Липецке. Лауреатам будет присвоен статус «Национальное событие» национального календаря событий.

Приуроченный ко Дню металлурга фестиваль бетонных скульптур прошёл в Братске в июле. Его участниками стали мастера из нескольких регионов страны. Тема фестиваля – «Любимые герои мультфильмов». Организатором выступила администрация города, финансирование полностью взял на себя Братский алюминиевый завод.

Все материалы для создания 16 скульптур - дерево, металл, арматура, бетон - были предоставлены БрАЗом. Премии победителям, стипендии участникам, расходы на дорогу и проживание также профинансировала компания РУСАЛ. Общая сумма затрат составила около 2,5 млн рублей.

За время проведения фестиваль привлек внимание журналистов и общественности региона. Аллея бетонных скульптур, выкрашенных в бронзовый цвет с оттенками благородных металлов, стала уникальной достопримечательностью Братска, а любимые герои советских мультфильмов, поселившиеся в Парке металлургов - объектами для интересных снимков.