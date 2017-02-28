За зиму в степных районах Иркутской области снега выпало меньше нормы

В степных зонах южной, центральной части Иркутской области и в Качугском районе за зиму 2016-2017 года выпало 35-55 мм снега, что составляет 45%-70% от нормы для этих территорий. Об этом сообщил начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Владимир Гонтарь 28 февраля 2017 года. В остальной части области осадков за зиму выпало около нормы – 60-80 мм, в западных и местами в северных районах в пределах нормы – 90-110 мм.

Количество выпавшего снега повлияло на запасы влаги в почве. Как сообщил Владимир Гонтарь, на 85% полей этот запас составляет 125-180 мм, что является нормой. Остальные 15%, в основном это степные зоны, являются очагами потенциальной засухи, но ситуация может улучшиться во время весенних осадков.

Нынешняя климатическая зима, которая в Иркутской области наступила на 10-16 дней раньше обычного, а в Иркутске - на 19 дней раньше, была аномально холодной с октября по 24 ноября 2016 года. При этом календарная зима была теплее, чем прошлая. Средняя температура по области с начала октября на конец февраля составила -10,7 градусов, это на 0,8 выше многолетних значений. В конце февраля температура днём достигла уже +6 градусов.

Фото из архива "Байкал Инфо".