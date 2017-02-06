За выезд на лёд вне переправ в Иркутской области оштрафовали более 80 автолюбителей

С начала зимы в Иркутской области 83 водителя оштрафованы за нарушение запрета на выезд транспорта на лёд вне ледовых переправ, сообщает 5 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Напомним, нарушение правил безопасности влечет предупреждение или штраф для граждан от пятисот до одной тысячи рублей; для должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для юридических лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Выявлением нарушителей занимаются каждый день более 40 человек – государственные инспекторы по маломерным судам, пожарные и спасатели, сотрудники полиции, представители администрации и природоохранного органа, рыбнадзора.

Водителей, выезжающих на лёд на автомобилях, как правило, это рыбаки на озере Байкал, инспекторы просят отогнать машины на берег. В случае неповиновения законному распоряжению, водитель может быть оштрафован согласно статье 19.4. Кодекса об административных правонарушениях. Только в январе зарегистрировано семь таких случаев.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.