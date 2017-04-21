За угон 21 машины осудят трёх ангарчан

Источник: Байкал Инфо
21/04/2017 - 08:10

В Ангарский городской суд направлено уголовное дело в отношении трёх местных жителей, обвиняемых в хищении 21 машины и иного имущества. Угнанные машины они временно хранили во дворе дома в пос. Мегет Ангарского городского округа. Как сообщает 20 апреля 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, ущерб от преступлений составил более 8 млн рублей. Двое из обвиняемых ранее привлекались к уголовной ответственности.

Метки: Происшествия, Прокуратура Иркутской области, Ангарский городской округ, Криминал
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