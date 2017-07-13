За убийство знакомого и угон его машины в Иркутске осудили двух мужчин

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении Дмитрия К. (1995 г.р.) и Дениса У. (1990 г.р.), которые с применением насилия угнали автомобиль знакомого, которого позже убили. Как сообщает 13 июля 2017 года пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в августе 2015 года осужденные договорились угнать автомобиль «Ниссан Цефиро». Совместно распивая спиртное в увеселительном заведении в пос. Магистральном,они увидели, что владелец иномарки находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. Злоумышленники погрузили мужчину в багажник автомобиля, вывезли в лес и убили. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил Дмитрию К. 19 лет лишения свободы, Дениса У. 17 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Фото с сайта Иркутского областного суда.