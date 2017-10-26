За убийство пожилой женщины в Иркутске осудили двух мужчин

В Иркутске осудили двух мужчин, которые избили и задушили пенсионерку, чтобы ограбить ее квартиру. Как 26 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).

В середине февраля 2016 года обвиняемые с помощью знакомой, которая не знала об их преступных планах, проникли в квартиру одного из домов по улице Розы Люксембург, где в это время находилась 73-летняя женщина. Один из обвиняемых напал на пенсионерку, стал бить ее кулаками по голове. Женщина ударилась головой о стену и потеряла сознание. Чтобы потерпевшая не увидела лиц налетчиков, он надел ей на голову наволочку, закрепив ее скотчем на шее потерпевшей. Пока злоумышленники искали в квартире ценные вещи и деньги, пожилая женщина очнулась. Тогда, чтобы скрыть разбойное нападение, обвиняемые задушили потерпевшую найденным в шкафу шарфом.

Из квартиры злоумышленники похитили деньги и ценности на общую сумму более 130 тыс. рублей, после чего с места преступления скрылись, распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению. В результате совместных следственно-оперативных мероприятий следователями и сотрудниками полиции преступление было раскрыто, личности обвиняемых установлены. Ими оказались двое местных жителей 49 и 50 лет, ранее судимых за имущественные преступления и преступления против личности, которые познакомились в местах лишения свободы.

Во время обысков у одного из злоумышленников были обнаружены наркотические средства весом более 25 грамм, что является крупным размером. По уголовному делу следствием произведено более 30 допросов, проводились очные ставки и проверки показаний на месте, получены заключения 7 судебных экспертиз. По результатам расследования внесено одно представление об устранении причин и условий совершения данного преступления.

Иркутским областным судом мужчины признаны виновными. В зависимости от роли каждого им назначено наказание в виде 12,5 и 15,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.