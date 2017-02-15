За сутки пять жителей Иркутской области стали жертвами мошенников

Сразу пять жителей Иркутской области за минувшие сутки обратились в полицию с жалобами на мошенников. Как сообщает 15 февраля 2017 года пресс-служба ГУ МВД по региону, одним из потерпевших стал 70-летний пенсионер. Его обманули аферисты, которые прислали смс-сообщение о блокировке банковской карты. Перезвонив по указанному номеру, иркутянин выполнил требования злоумышленников и сообщил им данные своей карты. После этого со счета пожилого иркутянина были списаны почти 20 тыс. рублей. Полиция установила, что абонентский номер злоумышленников зарегистрирован в Самарской области.

В Братске 67-летней местной жительнице также позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и попросил назвать реквизиты карты. Пенсионерка, не задумываясь о последствиях, передала эти конфиденциальные данные и лишилась 14 тыс. рублей. В третьем случае у 30-летнего иркутянина, решившего продать через Интернет фотоаппаратуру, злоумышленники похитили более 11 тыс. рублей. Подобным способом мошенники списали со счёта 19-летней девушки 7 тыс. рублей после того, как она разместила на сайте объявление о продаже пуховика. Ещё 23 тыс. рублей потеряла жительница Зимы, назвав аферистам данные своей банковской карты.

Уже сегодня в органы внутренних дел обратились трое граждан с заявлениями о мошенничестве. В Усолье-Сибирском потерпевший лишился 25 тыс. рублей, разместив информацию на сайте бесплатных объявлений, то же самое произошло с иркутянином, который пытался через Интернет продать дачу. Ещё одна иркутянка потеряла 35 тыс., доверившись странице в социальной сети.

Полиция напоминает гражданам: храните в секрете конфиденциальные банковские данные. А пенсионерам необходимо знать, что для получения так называемой президентской выплаты в сумме 5 тыс. рублей не нужно называть кому бы то ни было данные карты.