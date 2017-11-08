За сутки две ангарчанки лишились денег, пытаясь продать щенков через Интернет

Мошенник за один день обманул двух ангарчанок, продававших щенков в Интернете. Как 8 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, первое сообщение поступило в полицию от 47-летней женщины, которая попыталась продать щенков породы чау-чау через сайт бесплатных объявлений. Но вместо потенциального клиента на телефон заводчицы позвонил злоумышленник. Мужчина под видом покупателя по телефону договорился о покупке породистого пса, после чего попросил назвать ему данные банковской карты, чтобы произвести оплату. Спустя время с лицевого счета ангарчанки неизвестный преступник снял 13 тысяч рублей.

Используя аналогичную схему мошенничества, предполагаемым злоумышленникам удалось обмануть и 43-летнюю заводчицу йоркширских терьеров. С её карты неизвестные сняли 8 тысяч рублей.

Позже было установлено, что обеим потерпевшим звонили с одного номера телефона. Он зарегистрирован у оператора сотовой связи в Нижегородской области.

Фото из архива "Байкал Инфо".