За продажу наркотиков осудили жителя Тайшетского района
Наказание в виде лишения свободы на 2 года и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима назначено 40-летнему жителю посёлка Юрты в Тайшетском районе, признанному виновным в распространении наркотиков. Как сообщает 6 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в начале года правоохранители с поличным задержали мужчину, когда он продавал очередную партию героина. Кроме того, при обыске по месту жительства наркодилера были изъяты сверток с опиумом, а также телефоны и сим-карты, используя которые, злоумышленник связывался с потенциальными клиентами.
В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228.1 УК Российской Федерации, следствие полностью доказало вину гражданина в совершении преступления, совершенного в сфере незаконного оборота наркотиков.
Фото с сайта Иркутского областного суда.
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