За попытку убить продавца и её сына осудили женщину в Иркутске

К 13 годам лишения свободы и последующему ограничению свободы на 1 год приговорил Ленинский районный суд гражданку Б..за покушение на убийство женщины-продавца торгового павильона и её 13-летнего сына. Как сообщает 21 июня 2017 года пресс-служба суда, Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, решилась на убийство, чтобы ограбить павильон. Обнаружив, что в павильоне находится еще и сын предполагаемой жертвы, женщина решила убить обоих. Она набросилась на них, ранила ножом, но мать и сын не погибли, т.к. дали отпор нападавшей и получили своевременную медицинскую помощь.

Суд также назначил осужденной выплатить потерпевшим 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Фото с сайта Иркутского областного суда.