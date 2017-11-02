За передачу осуждённым запрещённых вещей осудили экс-сотрудника ИК в Ангарске

Бывший младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ИК-14 в Ангарске признан виновным в трех эпизодах получения взятки, покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий. Как сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области, мужчине определено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 5 лет.

Дело рассматривалось в Ангарском городском суде. Мужчину задержали сотрудники Управления собственной безопасности ГУФСИН России по области 22 марта 2017 года на его рабочем месте - в помещении ожидания для граждан, прибывающих на свидания к осужденным. В его служебные обязанности входил прием и досмотр передач, посылок и бандеролей, предназначавшихся осужденным.

Среди проверенных им и одобренных к выдаче осужденным передач была обнаружена коробка с множеством предметов, запрещенных к использованию и хранению осужденными: спиртосодержащая жидкость, сим-карты, сотовые телефоны и комплектующие к ним.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в феврале и марте 2017 года мужчина несколько раз передавал осужденным посылки с запрещенными предметами за денежное вознаграждение. Взятки мужчине передавали с помощью этих же передач - деньги заранее закладывались в обертки шоколадных плиток.

Фото с сайта Иркутского областного суда.