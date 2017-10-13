За отоплением в двух городах и двух районах особо следят в Приангарье

Фактический запас угля в целом по Иркутской области составляет 277,8 тыс. тонн (109% от нормативного запаса), а фактический запас жидкого топлива –24,2 тыс. тонн (174% от нормативного запаса). Вместе с тем, на особом контроле министерства остаются Слюдянка и Вихоревка, Казачинско-Ленский и Нижнеилимский районы. Об этом 13 октября 2017 года сообщает пресс-служба правительства региона.

Рабочие встречи с главами и мэрами отдельных муниципальных образований, на территории которых не создан нормативный запас топлива, провел министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Артур Сулейменов

Министр потребовал от руководителей Слюдянки и Вихоревки, Казачинско-Ленского и Нижнеилимского районов принять исчерпывающие меры, чтобы население, добросовестно оплачивающее счета, получало качественные коммунальные услуги в сфере теплоснабжения. По результатам встреч принято решение о необходимости выделения для этих территорий угля из аварийно-технического запаса Иркутской области.

Всего с начала текущего отопительного периода выделено более 24 тыс. тонн угля для шести муниципальных образований. Принятые правительством Иркутской области меры позволили обеспечить стабильный ход отопительного периода в регионе.