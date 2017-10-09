За обналичивание маткапиталов на 20 млн рублей осудят мошенников в Приангарье

В суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего иркутянина и 10 жителей Усолья-Сибирского, которых обвиняют в хищении более 20 млн рублей путём незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал. Как сообщает 9 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, иркутянин, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании, выступал вероятным организатором противоправной схемы, а жители Усолья-Сибирского выполняли роль риэлторов.

По информации оперативников, иркутянин с сообщниками склонял владелиц сертификатов на маткапитал к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денег на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала.

Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом деньги соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов. Обвиняемым удалось вовлечь в мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на маткапитал. Обвинительное заключение по всем эпизодам, вменяемым организатору противоправной деятельности и его сообщникам, утверждено прокурором и направлено в суд.

Фото из архива "Байкал Инфо".