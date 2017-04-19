За неделю одна камера в Иркутске сняла 10 тыс. автонарушений

Источник: Байкал Инфо
19/04/2017 - 16:40

Новая автоматическая камера фото-видео фиксации нарушений ПДД «Автоураган», которая установлена на перекрёстке улиц Ленина и Дзержинского в Иркутске, за неделю зарегистрировала более 10 тыс. нарушений. Об этом 19 апреля 2017 года сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Спектр выявленных нарушений правил дорожного движения довольно широк: машины едут не в своём ряду, проскакивают на предупреждающий (жёлтый) и запрещающий (красный) сигналы светофора; водители и пассажиры не использование ремни безопасности, не включают фары и т.д.

В ГИБДД отмечают, что деятельность камер автоматической фиксации не только способствует снижению аварийности, но и в целом формирует дисциплину и ответственность среди водителей, повышает культуру вождения.

Метки: Общество, Безопасность, ГУ МВД по Иркутской области, Транспорт, Иркутск
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